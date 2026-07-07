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Les écarts salariaux sont toujours plus marqués, critique l’USS

Keystone-SDA

Les personnes à bas ou moyens revenus ont aujourd’hui un revenu inférieur à celui de 2016, dénonce mardi l'USS à l'occasion de la publication de son rapport sur la répartition 2026. Les salaires et revenus des personnes les mieux rémunérées ont eux fortement augmenté.

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1 minute

(Keystone-ATS) Dans son rapport qui examine l’évolution des salaires, des primes-maladie et des impôts par catégorie de revenu, l’Union syndicale suisse relève que les salaires médians stagnent, «malgré les gains de productivité».

Ces pertes de revenu touchent particulièrement les femmes. Elles perçoivent des salaires plus bas et gagnent en moyenne 2000 francs de moins par mois que les hommes. Parallèlement les projets de baisses d’impôts cantonales se multiplient, les primes d’assurance maladie continuent d’augmenter.

L’USS exige que la compensation automatique du renchérissement redevienne la règle. De plus, au lieu d’accorder de nouvelles baisses d’impôts, les cantons doivent «réduire sensiblement» les primes d’assurance maladie.

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