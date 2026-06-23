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Les écoles jurassiennes passent en mode canicule dès mercredi

Keystone-SDA

Le canton du Jura a annoncé mardi la mise en place de mesures immédiates dans les écoles en raison de la canicule. Les établissements scolaires restent ouverts et les cours sont maintenus, mais leur organisation est adaptée aux conditions météorologiques et à la situation dans les bâtiments.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les directions d’établissement pourront notamment déplacer certaines classes vers des locaux plus frais ou ombragés, prévoir des pauses supplémentaires, alléger le programme ou réorganiser les activités si les conditions ne permettent plus un travail scolaire normal.

Le canton n’a pas fixé de température maximale unique pour les classes, les situations pouvant en effet fortement varier selon les bâtiments, l’exposition au soleil ou le contexte local. Dans toutes les écoles, l’accès à l’eau doit être garanti en tout temps et les élèves sont invités à venir avec une gourde.

Les activités physiques et le sport scolaire sont également adaptés à la canicule. Les sports intensifs, les longues activités en plein soleil et les efforts durant les heures les plus chaudes devront être évités.

Les sorties scolaires, courses d’école, excursions, marches, visites extérieures et déplacements prolongés à pied doivent être réévalués au cas par cas. Elles ne sont maintenues que si l’organisation garantit suffisamment d’eau, d’ombre, de pauses, des trajets limités, l’absence d’effort intense, relève le canton.

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