Les écoles valaisannes et vaudoises rouvriront normalement lundi

Keystone-SDA

Les écoles valaisannes et vaudoises rouvriront normalement lundi après le drame de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 119 blessés, selon le dernier bilan. Des espaces de parole et de soutien seront en revanche mis en place pour les élèves.

(Keystone-ATS) «Les écoles seront ouvertes comme prévu», a indiqué samedi à Keystone-ATS le secrétaire général du Département valaisan de l’économie et de la formation Pierre-Yves Délèze. Un soutien sera apporté aux écoles et classes concernées, a-t-il ajouté, précisant que le département suit la situation de près.

Des espaces de paroles et si nécessaire un soutien par des spécialistes pourront être mis en place. «Il existe certainement un besoin des jeunes de se retrouver et d’échanger», a déclaré M. Délèze. Le drame touche principalement des adolescents et des jeunes adultes s’étant rendus au Constellation pour fêter le passage à la nouvelle année.

La possibilité pour les élèves de participer au recueillement prévu vendredi prochain doit encore être organisée. Mais il est encore trop tôt à ce stade pour en dire plus, a précisé le Valaisan.

Vaud également touché

Les écoles vaudoises se sont aussi organisées. «Des espaces de parole et de soutien seront mis en place pour accueillir les élèves et le personnel de la formation dès lundi», indique l’Etat de Vaud dans un communiqué samedi.

Les mesures pourront être renforcées en fonction de la situation. Une communication a été envoyée au personnel et aux élèves des écoles concernées.

Plusieurs Vaudois font partie des victimes du drame. Les autorités vaudoises disent ne pas connaître à l’heure actuelle le nombre exact de jeunes directement ou indirectement touchés.

Une cérémonie d’hommage est prévue samedi au Temple de Lutry (VD). Plusieurs victimes viennent de cette commune de l’Est lausannois.