Les économistes d’UBS plus pessimistes pour l’économie en 2025

(Keystone-ATS) Les économistes de la banque aux trois clés UBS ont abaissé leurs prévisions de croissance de l’économie suisse l’année prochaine, mettant en avant le ralentissement dans la zone euro qui pèsera sur la Confédération.

Les experts anticipent désormais une croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 1,3% en 2025, contre 1,5%, précédemment, selon le communiqué paru lundi. Ajusté des événements sportifs, la progression doit atteindre 1,5%, contre 1,7% anticipé auparavant.

La grande banque estime que les risques dominants sont à chercher du côté de la zone euro, en tant que plus important partenaire du commerce extérieur helvétique. « Une accélération plus faible que prévu de la conjoncture dans la zone euro devrait également retarder la reprise dans l’industrie suisse et donc freiner la croissance suisse en 2025 », résument les économistes.

Pour 2024, UBS table toujours sur une croissance du PIB de 1,4%, et de 1,0% en termes ajustés.

A l’intérieur des frontières, les risques inflationnistes s’affaiblissent. Les experts révisent leur prévision de renchérissement à 1,1% après 1,2% pour cette année et à 0,7% contre 1,0% en 2025, ce qui « soutient les perspectives de consommation ».