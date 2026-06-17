Les élèves vaudois peu à l’aise dans les douches et WC

Keystone-SDA

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Dans le canton de Vaud, une étude révèle que de nombreux élèves limitent ou évitent l'usage de certains équipements sanitaires et sportifs. Plus de 90% déclarent ne pas se doucher après les cours d'éducation physique et près de trois élèves par classe, soit 15%, affirment éviter d'utiliser les toilettes de leur école.

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(Keystone-ATS) L’Etat de Vaud a dévoilé mercredi les résultats d’une recherche «inédite» consacrée aux toilettes, douches et vestiaires des écoles et salles de gymnastique du canton. Réalisée par l’Institut Transform de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR), elle a été pilotée par la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) et du Service d’éducation physique et du sport (SEPS).

Trente sites scolaires vaudois ont été étudiés. Ils ont été répartis entre villages (Corseaux, Gimel ou Cuarnens, etc), villes (dont Yverdon-les-Bains, Nyon et Lausanne) et établissements dits périurbains situés dans des secteurs à forte croissance démographique (par exemple Le Mont-sur-Lausanne ou Crissier).

Intimité et sécurité

Il s’agissait de mieux comprendre comment ces espaces peuvent répondre aux exigences de sécurité, d’inclusivité, de durabilité et d’économicité, explique le Canton dans un communiqué. Avec comme objectif, l’élaboration de recommandations concrètes pour les futures constructions d’infrastructures scolaires.

L’étude sur les espaces sanitaires repose sur trois sources complémentaires: l’expérience vécue des élèves, les témoignages et analyses du personnel d’exploitation (considéré comme des experts d’usage), et les analyses quantitatives des infrastructures (plans).

«Cette recherche montre que la conception de ces espaces ne peut plus se limiter aux seules exigences techniques et au nombre d’équipements nécessaires: elle doit également intégrer les questions d’intimité, de sécurité perçue et d’expérience des utilisatrices et utilisateurs», souligne le Canton.

Le constat général est que de nombreux élèves limitent ou évitent l’usage de certains équipements sanitaires et sportifs. L’étude montre que plus de 90% des élèves interrogés déclarent ne pas se doucher après les cours d’éducation physique et près de trois élèves par classe, soit 15%, affirment éviter d’utiliser les toilettes de leur école. Un échantillonnage de 500 à 800 élèves du primaire 2 (5-8P) et du secondaire I (9-11S) a été ciblé.

Cinq enjeux majeurs

Les réponses mettent en évidence cinq enjeux majeurs. Les sensations d’intimité et de sécurité sont indispensables pour que les élèves utilisent ces lieux en confiance, les aménagements qui permettent aux adultes de rester à proximité et d’assurer une surveillance passive rassurent et tendent à pacifier ces espaces et la qualité de l’ambiance (lumière, matériaux, couleurs, climat spatial) influence directement le sentiment de confort et de sécurité.

Les deux derniers enjeux concernent les horaires et les flux qui doivent permettre d’éviter les situations de stress ou de surfréquentation, ainsi que l’importance des relations de confiance entre les élèves et le personnel d’exploitation, contribuant à prévenir les incivilités et à favoriser le respect des lieux.

L’étude apporte une nouvelle perspective, selon les services de l’Etat concernés: offrir des espaces garantissant à la fois intimité et sécurité permet de dépasser les questions liées à la mixité ou à la séparation genrée des espaces.

Exemple concret: des solutions telles que les cabines fermées sur toute leur hauteur avec lavabo intégré ou les espaces individuels combinant place pour se changer et douche offrent des réponses universelles. Elles sont adaptées à l’ensemble des utilisatrices et utilisateurs indépendamment du genre ou du handicap.