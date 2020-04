Edouard Philippe a effectué jeudi une visite surprise à Strasbourg où les élus alsaciens l'ont appelé à effectuer un déconfinement "différencié" et progressif de ce territoire, épicentre de l'épidémie de coronavirus.

"J'ai plaidé pour une forme de différenciation", a déclaré devant la presse le maire socialiste de Strasbourg Roland Ries, à l'issue d'un déjeuner réunissant le chef du gouvernement et des élus locaux à la préfecture.

"Nous avons été très durement touchés" et "il faut se fixer comme premier objectif dans cette région de ne pas avoir un nouveau pic (...) voire un pic plus important qu'on ne pourrait pas affronter", a souligné Roland Ries.

Selon le maire de Strasbourg, le Premier ministre a "dit et répété" qu'il était "très important qu'on ait une progressivité" et "des situations différentes selon l'impact de l'épidémie" sur les territoires.

Virus encore fort

"Le virus continue à se déployer chez nous fortement, les lits de réanimation sont encore très encombrés", a souligné pour sa part le président (LR) du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, souhaitant lui aussi un déconfinement "adapté à la réalité des territoires".

Il doit être "plus progressif" en Alsace pour éviter une deuxième vague, qu'il s'agisse des établissements scolaires ou d'"accompagner la relance progressive de l'économie", a-t-il estimé.

Edouard Philippe, qui ne s'est pas exprimé devant la presse, s'était rendu auparavant aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, "en première ligne depuis le début de l'épidémie de coronavirus", a souligné Matignon auprès de l'AFP.

Il y a rencontré la cellule de crise "afin d'échanger sur l'organisation du CHU (...) et de faire un point sur les capacités en réanimation, le nombre de malades et de nouveaux admis", toujours selon Matignon.

Edouard Philippe a participé "ensuite à une réunion avec la cellule de coordination du Groupement hospitalier du territoire, pour échanger sur la coordination des établissements publics et privés, sur le maintien d'une capacité importante en réanimation et sur le retour progressif en soin des patients" non affectés par le coronavirus.

Premier déplacement

Ce déplacement, auquel la presse n'a pas été conviée, était le premier de M. Philippe depuis le début du confinement mi-mars.

Outre la préfète Josiane Chevalier et la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est Marie-Ange Desailly-Chanson, le président (LR) de la Région Grand Est, Jean Rottner participait également au déjeuner.

Ce dernier a rejoint ensuite Edouard Philippe pour une visioconférence avec les présidents de région afin d'aborder, selon Matignon, "la préparation de la stratégie de déconfinement".

Emmanuel Macron s'était lui aussi rendu dans le Grand Est, à l'hôpital de campagne installé par l'armée à Mulhouse (Haut-Rhin) fin mars, afin d'afficher son soutien à un territoire frappé de plein fouet par la pandémie.

L'Elysée a annoncé jeudi que le déconfinement ne serait pas "régionalisé" mais "adapté aux territoires", le retour à l'école se faisant sur la base du volontariat des parents à compter du 11 mai.

