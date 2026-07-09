Les établissements publics de Sion et Sierre ouverts pour le match

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Compte tenu du "caractère exceptionnel de l'événement", les établissements publics de Sion et Sierre pourront rester ouverts toute la nuit samedi pour le match Suisse-Argentine. Les terrasses sont aussi concernées.

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(Keystone-ATS) Le rendez-vous est donné à 3h00 dimanche pour suivre le quart de finale de la Coupe du monde. Cet horaire, associé au «stade de la compétition atteint par l’équipe nationale et l’engouement de la population» a encouragé les autorités sédunoises et sierroises à délivrer cette autorisation, expliquent-elles dans un communiqué.

«La diffusion de l’événement sportif devra cesser à la fin du match», précisent-elles. Le dispositif de la Police régionale des Villes du centre (PRVC) renforcera d’ailleurs son dispositif dans la nuit de samedi à dimanche. Les deux services municipaux rappellent également que «les exploitants sont rappelés à leurs responsabilités en matière de sécurité», tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.