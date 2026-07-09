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Les établissements publics de Sion et Sierre ouverts pour le match

Compte tenu du "caractère exceptionnel de l'événement", les établissements publics de Sion et Sierre pourront rester ouverts toute la nuit samedi pour le match Suisse-Argentine. Les terrasses sont aussi concernées.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le rendez-vous est donné à 3h00 dimanche pour suivre le quart de finale de la Coupe du monde. Cet horaire, associé au «stade de la compétition atteint par l’équipe nationale et l’engouement de la population» a encouragé les autorités sédunoises et sierroises à délivrer cette autorisation, expliquent-elles dans un communiqué.

«La diffusion de l’événement sportif devra cesser à la fin du match», précisent-elles. Le dispositif de la Police régionale des Villes du centre (PRVC) renforcera d’ailleurs son dispositif dans la nuit de samedi à dimanche. Les deux services municipaux rappellent également que «les exploitants sont rappelés à leurs responsabilités en matière de sécurité», tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

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