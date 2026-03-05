La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les évêques suisses maintiennent les évaluations psychologiques

Keystone-SDA

Les évêques suisses veulent poursuivre les évaluations psychologiques et en assurer le financement à long terme. Ces évaluations ont été introduites au printemps 2025, pour prévenir les abus sexuels.

1 minute

(Keystone-ATS) Selon un premier bilan, les évaluations psychologiques ont fait leurs preuves, a indiqué jeudi la Conférence des évêques suisses (CES). Les évêques souhaitent ainsi en assurer le financement à long terme, pour poursuivre la mesure.

Les dispositions d’exécutions, acceptées par la CES lors de son assemblée ordinaire à St-Maurice (VS), régissent les compétences et le traitement des résultats des évaluations psychologiques.

Les évêques sont responsables de la formation des agents pastoraux et de l’octroi de leur mission canonique, tandis que la responsabilité de l’embauche relève la plupart du temps du ressort des paroisses. Les évêques s’engagent à leur fournir les «informations pertinentes pour leur engagement», dont la preuve que l’évaluation psychologique a été passée avec succès.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

