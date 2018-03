Les acheteurs en nombre à Art Basel

Alors que la majorité des galeries avait annoncé un chiffre record lors de l'édition 2007, la 39e mouture d'Art Basel s'annonce tout aussi prometteuse. La plupart des galeries réalisent la plus grande partie de leur chiffre d'affaires annuel lors de cette foire. La peur que la faiblesse du dollar et la crise des subprimes retiennent les acheteurs ne s'est pas confirmée. Parmi les amateurs d'art classique et moderne présents figuraient Brad Pitt et le milliardaire russe Roman Abramowitch, notamment propriétaire du FC Chelsea. Ils ont dépensé des millions de dollars à Bâle. l'une des meilleures ventes a été un Boudha géant du japonais Takashi Murakami pour 8 millions de dollars. Cette année a vu se confirmer le retour de la peinture et des grands formats, a indiqué Marc Spiegler, co-directeur de la foire, baptisant cette nouvelle catégorie de collectionneurs la «loft génération».

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Les acheteurs en nombre à Art Basel 08. juin 2008 - 17:24 Dimanche, la grande foire suisse d'art ferme ses portes dans la satisfaction affichée des quelque 300 galeristes représentant 2000 artistes. Alors que la majorité des galeries avait annoncé un chiffre record lors de l'édition 2007, la 39e mouture d'Art Basel s'annonce tout aussi prometteuse. La plupart des galeries réalisent la plus grande partie de leur chiffre d'affaires annuel lors de cette foire. La peur que la faiblesse du dollar et la crise des subprimes retiennent les acheteurs ne s'est pas confirmée. Parmi les amateurs d'art classique et moderne présents figuraient Brad Pitt et le milliardaire russe Roman Abramowitch, notamment propriétaire du FC Chelsea. Ils ont dépensé des millions de dollars à Bâle. l'une des meilleures ventes a été un Boudha géant du japonais Takashi Murakami pour 8 millions de dollars. Cette année a vu se confirmer le retour de la peinture et des grands formats, a indiqué Marc Spiegler, co-directeur de la foire, baptisant cette nouvelle catégorie de collectionneurs la «loft génération».