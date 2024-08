Les acteurs locaux clés pour appliquer les Conventions de Genève

(Keystone-ATS) Les Etats ne sont pas les seuls à honorer ou violer les Conventions de Genève. L’Appel de Genève et d’autres entités s’emploient à convaincre les groupes armés non étatiques à s’y conformer. Clé selon eux, les solutions des acteurs locaux doivent être considérées.

Avec plusieurs partenaires, l’Appel de Genève, lancé voici environ 25 ans, a piloté une réunion il y a quelques semaines à New York sur cette question. Comme les valeurs relayées par le droit international humanitaire (DIH) ont toujours été observées dans les différentes cultures, bien avant les Conventions de Genève, les voix locales sont importantes.

Un chef coutumier du Burkina Faso a témoigné dans une vidéo auprès des participants. Il a notamment expliqué comment l’association des Conventions de Genève dans des chartes ou accords locaux permettent de faire comprendre plus facilement à l’ensemble d’une communauté les règles imposées par le DIH.

Autre problème, l’attitude de certains Etats qui violent ce droit ont un effet sur les autres acteurs. Certains ne connaissent pas les Conventions de Genève, d’autres s’y opposent sciemment.

De quoi donner aux autorités la responsabilité de montrer l’exemple pour que les lois de la guerre soient suivies par tous. Et de rappeler que le DIH protège principalement ceux qui ne sont pas directement acteurs d’un conflit, que ce soit les civils, les blessés, les soldats mis hors de combat ou les prisonniers de guerre.

Il manque également un mécanisme pour faire appliquer les Conventions de Genève, selon différents acteurs. Mais l’existence même du DIH donne un instrument aux ONG de plaidoyer, d’alerte et de dénonciation sur les abus perpétrés par une armée. Et des sanctions peuvent être appliquées activement contre des entités qui seraient coupables de telles violations.

L’Appel de Genève a fait signer des dizaines d’Actes d’engagement à des groupes armés non étatiques et discuté avec plus d’une centaine d’entre eux. Ceux-ci annoncent des efforts contre les mines antipersonnel, pour la protection des enfants, contre les violences sexuelles, contre les famines. Ou aussi pour la protection des travailleurs de santé dans les conflits.