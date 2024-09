Les Algériens élisent leur président, Tebboune grand favori

(Keystone-ATS) Les Algériens ont voté samedi dans un scrutin présidentiel, qui devrait voir une réélection sans surprise d’Abdelmadjid Tebboune pour un deuxième mandat. Le principal enjeu réside dans le taux de participation.

“Je suis venu tôt exercer mon devoir et choisir le président, en toute démocratie”, déclare Sidali Mahmoudi, un commerçant de 65 ans, à Alger centre. Pour Seghir Derouiche, un retraité de 72 ans, “ne pas voter reviendrait à ignorer son droit de citoyen algérien”.

Face au président sortant, deux candidats peu connus: Abdelaali Hassani, un ingénieur de 57 ans, chef du Mouvement de la société pour la paix (MSP), le principal parti islamiste, et Youcef Aouchiche, 41 ans, ex-journaliste et sénateur, à la tête du Front des forces socialistes (FFS), plus vieux parti d’opposition.

Une reconduction de M. Tebboune, 78 ans, est d’autant plus probable que quatre formations importantes soutiennent sa candidature, dont le Front de libération nationale (FLN, ex-parti unique).

“Connu d’avance”

“Le vainqueur est connu d’avance”, au vu “du nombre réduit” des concurrents et de leur faible notoriété, estime Mohamed Hennad, expert en sciences politiques. Mais M. Tebboune tient “à une participation importante. Il veut être un président normal, pas un président mal élu”, souligne à l’AFP Hasni Abidi du Centre d’études Cermam à Genève.

En décembre 2019, l’abstention avait battu des records (60%) lors du premier scrutin remporté par M. Tebboune avec 58% des suffrages, alors que les manifestations massives pour la démocratie battaient leur plein et que beaucoup de partis boycottaient le vote.

Plus de 24 millions d’électeurs, sur 45 millions d’habitants, sont convoqués. Les bus publics, le métro et le tramway sont gratuits afin de faciliter les déplacements. Les résultats pourraient tomber dès samedi soir ou au plus tard dimanche.

Campagne terne

Après avoir voté, M. Hassani a appelé les Algériens à se rendre aux urnes car “un taux de participation élevé donne une plus grande crédibilité à ces élections”.

M. Aouchiche a exhorté “les Algériens à participer en force” pour sortir “définitivement du boycott et du désespoir”, après une campagne électorale qui a suscité peu d’enthousiasme.

Sans évoquer l’affluence, M. Tebboune a souhaité que “le vainqueur de la présidentielle poursuive ce projet (le sien, ndlr) décisif pour l’Algérie afin d’atteindre un point de non-retour dans le développement économique et la construction d’une démocratie”.

Les trois candidats disent tous vouloir améliorer le pouvoir d’achat et redresser l’économie, afin qu’elle soit moins dépendante des hydrocarbures (95% des recettes en devises).

Logement, économie, emplois

Aidé par la manne du gaz naturel, M. Tebboune a promis de rehausser salaires et retraites, des investissements, deux millions de logements neufs et 450’000 emplois nouveaux, pour faire de l’Algérie, “la deuxième économie en Afrique”, derrière l’Afrique du sud.

Ses rivaux promettent davantage de libertés. Le candidat du FFS s’engage à “libérer les prisonniers d’opinion via une amnistie et à réexaminer les lois injustes” sur le terrorisme ou les médias. Celui du MSP prône “le respect des libertés réduites à néant”.

Selon l’expert Abidi, cinq ans après le Hirak, étouffé par les interdictions de rassemblement liées au Covid et l’arrestation de ses figures de proue, le bilan de M. Tebboune souffre “d’un déficit de démocratie” qui pourrait constituer un handicap lors d’un nouveau mandat.

L’ONG Amnesty International a accusé cette semaine le pouvoir de continuer d'”étouffer l’espace civique en maintenant une répression sévère des droits humains”, avec de “nouvelles arrestations arbitraires” et “une approche de tolérance zéro à l’égard des opinions dissidentes”.