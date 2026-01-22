Les Américains sont «prêts», a déclaré M. Parmelin à Davos

Keystone-SDA

"Les Américains nous ont informés qu'ils étaient prêts", a déclaré le président de la Confédération Guy Parmelin face à la presse jeudi à Davos. La déclaration jointe fixée en novembre demeure la base des négociations. "Aucune condition préalable" n'a été fixée.

(Keystone-ATS) «Je crois que les Américains sont conscients que si ce cadre change, le projet sera retardé», a-t-il ajouté, sans exclure des changements au cours des négociations.

Le premier cycle de négociations sur l’accord tarifaire entre les Etats-Unis et la Suisse aura lieu à Berne «dès que possible», a déclaré le ministre de l’économie, qui s’est entretenu dans la matinée avec le délégué américain aux accords commerciaux Jamieson Greer. Aucune date définitive n’a été fixée, a-t-il précisé.

La Suisse doit négocier d’ici fin mars un accord avec Washington afin de sécuriser les droits de douane de 15% appliqués depuis novembre.