Les animaux de Davide Rivalta de retour à Neuchâtel

Keystone-SDA

Une quinzaine de grands singes "criants de vérité" seront installés à la belle saison au cœur de la ville de Neuchâtel. Ils sont l'oeuvre du sculpteur italien Davide Rivalta, qui marque ainsi son retour dans le chef-lieu cantonal après une première exposition en 2018.

1 minute

(Keystone-ATS) La collection de primates «plus grands que nature» sera déployée en divers lieux du 23 mai au 20 septembre, ont indiqué mercredi les autorités communales. Une petite exposition au Muséum d’histoire naturelle permettra, en parallèle, de mieux connaître les grands singes et de mieux comprendre le travail de l’artiste de Bologne.

La nouvelle exposition s’intitule «Primates». L’événement est mis sur pied grâce à une collaboration entre AP’Art, un espace consacré à l’art et à la culture situé à Colombier (NE), le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel et l’Université de Neuchâtel, précise le communiqué de la Ville.

Première exposition

Babouins, chimpanzés, un gorille et un orang-outan vont donc prendre possession de l’espace public à partir de la Nuit des musées le 23 mai, jusqu’au dimanche précédant la Fête des vendanges, le 20 septembre.

La première exposition de Davide Rivalta, en 2018, est restée dans les mémoires et dans l’espace public. Trois loups et un agneau acquis par la Ville, grâce à un financement participatif, trois bufflonnes, à la place Pury, et un rhinocéros gardant le Collège latin sont en effet toujours visibles à Neuchâtel.