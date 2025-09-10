Les archives du Goût rejoignent les Archives cantonales

A l'occasion des 25 ans de la Semaine du Goût, les archives du Goût sont déposées aux Archives cantonales vaudoises (ACV). Le fonds a été officiellement inauguré mercredi. Il comprend les archives liées aux activités de la Fondation pour la promotion du Goût.

(Keystone-ATS) Le fonds est de taille moyenne, soit 4,5 mètres linéaires. Confié en début de cette année, il est constitué de documents administratifs relatifs aux séances des divers comités, à l’organisation annuelle de la Semaine du Goût et autres projets, ainsi qu’à la comptabilité de la fondation», indique le Canton dans un communiqué.

Ces séries sont complétées par des publications, des illustrations, des coupures de presse et du matériel de promotion de la fondation et de ses partenaires dans le cadre de la Semaine du Goût, est-il ajouté. Les archives ont été classées, inventoriées et reconditionnées, précise-t-on.

Une cérémonie officielle et festive a eu lieu en fin de journée, ouverte au public. La présidente du Conseil d’Etat Christelle Luisier, le directeur de la Fondation Josef Zisyadis et la directrice des ACV Delphine Friedmann ont participé à la signature de la convention de donation des archives.