Les arnaques financières pullulent sur les réseaux sociaux

Keystone-SDA

Les réseaux sociaux ne modèrent pas suffisamment les publicités pour des prêts ou des placements financiers visiblement frauduleux, ont affirmé jeudi des associations européennes de consommateurs après une enquête menée dans treize pays.

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(Keystone-ATS) Entre décembre 2025 et mars 2026, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et 13 associations nationales, dont Que Choisir Ensemble (ex-UFC-Que Choisir) en France, affirment avoir signalé 893 publicités suspectes à Facebook, Instagram, TikTok et Google, par exemple pour des prêts rapides sans vérifications ou des placements promettant des rendements garantis irréalistes.

Selon les associations, parmi ces signalements, 297 ont été rejetés par les plateformes, 168 seraient restés sans réponse et seulement 243 ont abouti à la suppression des publicités par la modération.

185 publicités ont été directement retirées par les annonceurs avant examen par les plateformes.

Depuis 2023, un règlement européen, le DSA, impose aux plateformes une transparence sur les publicités qu’elles hébergent et le traitement rapide des signalements des contenus illicites, rappellent les associations.

Pour ces dernières, Meta, TikTok et Google ont failli à ces obligations, notamment en ne donnant, selon elles, que des informations lacunaires sur les annonceurs ou sur les décisions de modération.

Contacté par l’AFP, Google a assuré bloquer plus de 99% des annonces publicitaires en infraction avant leur diffusion.

«Nos équipes mettent constamment à jour ces systèmes de défense pour garder une longueur d’avance sur les acteurs malveillants et protéger les utilisateurs», a poursuivi le groupe.

«Nous respectons nos obligations liées au DSA et continuons à développer nos méthodes de vérification des publicités», avec notamment des outils de reconnaissance faciale et de détection à l’aide de l’IA, a réagi de son côté un porte-parole de Meta.

Le réseau social américain a précisé avoir repéré et supprimé plus de 159 millions de publicités frauduleuses en 2025, dont 92% avant qu’elles soient signalées.

Pour sa part, TikTok a assuré «(interdire) les publicités frauduleuses et (investir) dans des outils de détection, de modération, de signalement».

Le réseau social a ajouté analyser les allégations mises en évidence par l’enquête et «collaborer de manière constructive avec les régulateurs et les parties prenantes concernées».

Les associations ont affirmé avoir saisi des autorités nationales de régulation, dont l’Arcom en France, ainsi que la Commission européenne.

Parmi les associations de consommateurs figurent également celles d’Allemagne, d’Espagne ou encore des Pays-Bas.