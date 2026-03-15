Les artisans genevois à l’honneur du 27 au 29 mars

Keystone-SDA

A Genève, les Journées européennes des métiers d'art auront lieu du 27 au 29 mars. Différents artisans et centres de formation professionnelle seront présents au pavillon Sicli. Des artisans parleront aussi de leur savoir-faire au sein de leur atelier ou de l'institution culturelle qui les emploie.

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(Keystone-ATS) Verrier, oculariste, luthier, peintre en lettres, modiste, abatjouriste, charpentier ornemaniste ou encore sellier: un grand nombre de métiers rares seront présentés au public pendant trois jours. La manifestation est gratuite, et certains événements sont accessibles sur inscription, notamment des ateliers et conférences.

Il en sera de même pour plusieurs visites dans des institutions culturelles, comme au Grand Théâtre où le public pourra découvrir les ateliers de décors, de perruques, de chaussures. La collection des moulages de l’Université de Genève sera aussi ouverte pour présenter les métiers de mouleur d’art, de restaurateur d’oeuvres en plâtre et de scénographe d’exposition.

https://metiersdart.ch/page-jema/2026/lieux/geneve/