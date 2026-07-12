Les Aubes musicales des Bains des Pâquis fêtent leurs 20 ans

Keystone-SDA

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Rendez-vous incontournable des amateurs de musique matinaux, les Aubes musicales reviennent lundi pour 35 concerts sur la jetée des Bains des Pâquis, à Genève. Jazz, musique classique, électro, musiques du monde ou encore expérimentations sonores figurent au programme de cette 20e édition.

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(Keystone-ATS) Un concert gratuit est prévu chaque jour jusqu’au 16 août, entre 06h00 et 07h00, au bord de l’eau. La French-pop’n’groove électro-poétique d’Alenko lancera cette programmation qui mise, comme toujours, sur la diversité, l’exigence et l’ancrage local. Ce qui n’empêche pas la venue d’artistes de l’étranger, comme le joueur de flûte indienne Nityanand Haldipur.

Parmi les autres têtes d’affiche mises en avant par les programmateurs figurent Diggin’, un groupe d’Indie-soul lausannois, Kenji Furutate et ReMi Taiko, avec leurs tambours japonais, ou encore l’Orchestre des Nations. Quant au Clélya Abraham Quartet, il lancera, le 25 juillet, une semaine consacrée au piano.

Des fêtards en fin de nuit aux familles, en passant par les touristes et les travailleurs matinaux, les Aubes musicales attirent un public bigarré. Parfois, plus de 2000 personnes se retrouvent sur la jetée, rappelle l’Association d’usagers des Bains des Pâquis qui organise la manifestation.