Les autorités alertent sur des algues bleues dans le lac de Lugano

Keystone-SDA

Les autorités tessinoises déconseillent actuellement la baignade dans la partie sud du lac de Lugano à cause de la présence d'algues bleues. Elles sont toxiques pour les humains et les animaux lorsqu'elles sont présentes en grande quantité.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les algues bleues peuvent provoquer des réactions cutanées, des troubles gastro-intestinaux, voire des problèmes hépatiques.

Entre le golfe de Riva San Vitale et la digue de Melide (TI), le lac de Lugano est à nouveau partiellement jaune-vert au lieu d’être bleu. Cela s’explique par la prolifération de cyanobactéries, appelées algues bleues. Ces derniers jours, le phénomène s’est intensifié et les algues bleues se sont étendues jusqu’au golfe d’Agno, a annoncé vendredi le chimiste cantonal tessinois.

Il est donc déconseillé de se baigner dans le lac de Lugano à ces endroits. Les cyanobactéries y sont présentes en forte concentration et représentent un risque élevé pour les humains et les animaux, précise le chimiste cantonal.

Les autorités tessinoises conseillent donc actuellement de ne se baigner que dans des eaux claires avec une visibilité de un à deux mètres et d’éviter les accumulations visibles de cyanobactéries. Après la baignade, il est recommandé de prendre une douche et de bien sécher la peau.

