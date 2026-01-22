Les autorités lèvent l’évacuation de Brienz (GR) dès lundi

Keystone-SDA

Les villageois de Brienz (GR) vont pouvoir rentrer chez eux dès lundi. Après plus d'un an d'évacuation due à des éboulements, ils pourront à nouveau y habiter. La commune d'Albula a annoncé jeudi la levée de l'évacuation et de l'interdiction d'accès.

(Keystone-ATS) «La menace aiguë provenant de la zone d’éboulement au-dessus du village s’est réduite si fortement depuis la coulée de gravats de la fin novembre 2025 qu’un séjour permanent au village est redevenu sûr», écrit la commune grisonne dans son nouveau bulletin. Les mouvements de roche s’y sont calmés.

Le village longtemps menacé de Brienz retourne donc en phase «verte» après une évacuation qui a duré 62 semaines. Les villageois pourront à nouveau y habiter et les surfaces agricoles y être exploitées. La ligne de Carpostal 183, reliant Lenzerheide (GR) à Davos (GR), circulera à nouveau via Brienz à partir de lundi.