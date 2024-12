Les autorités redoutent des centaines de morts à Mayotte, ravagé

Keystone-SDA

Plusieurs centaines, voire des milliers de morts à Mayotte: le bilan humain du cyclone tropical Chido s'annonce très lourd dans le petit archipel de l'océan Indien, le département le plus pauvre de France, où les secours ont commencé à arriver dimanche.

(Keystone-ATS) « Je pense qu’il y aura certainement plusieurs centaines, peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers » de morts au vu de la « violence » du cyclone, a déclaré le préfet de Mayotte François-Xavier Bieuville sur la chaîne publique Mayotte la 1ère.

Mais il sera « très difficile d’avoir un bilan final » étant donné que la tradition musulmane, très ancrée dans l’archipel, veut que les personnes soient enterrées « dans les 24 heures », a précisé le représentant de l’Etat.

Têtes de proue d’un pont aérien et maritime organisé depuis l’île de La Réunion, territoire français distant de 1.400 km à vol d’oiseau, deux premiers avions transportant du matériel de secours et des personnels médicaux ont atterri à Mayotte dans la journée de dimanche.

Avec des rafales de vent observées à plus de 220 km/h, le cyclone Chido, le plus intense à frapper le territoire ultra-marin depuis plus de 90 ans, a semé la dévastation.

« L’hôpital est touché, les écoles sont touchées. Des maisons sont totalement dévastées. Le phénomène n’a rien épargné sur son passage », a décrit à l’AFP le maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaila.

Routes impraticables

Les cases ont été anéanties, les toits de tôle ondulée se sont envolés, des poteaux électriques sont tombés à terre, des arbres et bambous ont été brisés… La plupart des routes sont impraticables, les communications extrêmement difficiles.

L’habitat précaire, qui concerne environ un tiers de la population de l’archipel estimée à 320’000 habitants, est « entièrement détruit » et de nombreuses installations de service public ont été détruites ou endommagées, obligeant les autorités à fonctionner dans des conditions dégradées, selon le ministère de l’Intérieur.

Ibrahim, un habitant de Mayotte joint par l’AFP, a tenté de rejoindre l’ouest de l’île principale dimanche matin en déblayant les axes au fur et à mesure dans « un décor apocalyptique ». « Seules quelques maisons en dur ont tenu. Il ne reste rien des bidonvilles », a-t-il rapporté.

Nombre d’immigrés sans papiers habitant les bidonvilles n’avaient pas rejoint les abris prévus par la préfecture, « en pensant que ce serait un piège qu’on leur tendait (…) pour les ramasser et les conduire hors des frontières », a expliqué à l’AFP Ousseni Balahachi, infirmier à la retraite et secrétaire départemental CFDT.

« Ces gens-là sont restés jusqu’à la dernière minute. Quand ils ont vu l’intensité du phénomène ils ont commencé à paniquer, à chercher où se réfugier. Mais c’était déjà trop tard, les tôles commençaient à s’envoler », a-t-il regretté.

Le pape solidaire

La population était dimanche en état de sidération, privée d’eau et d’électricité, a fait valoir à l’AFP une source proche des autorités.

En visite en Corse dimanche, le pape François a dit soutenir « par l’esprit » les victimes de cette « tragédie », à l’issue de la prière de l’Angélus à la cathédrale d’Ajaccio.

La députée de Mayotte Estelle Youssouffa (Liot) a appelé sur X l’Etat à déclarer l’état d’urgence pour « protéger personnes et biens ».

L’alerte cyclonique a été abaissée de rouge à orange dimanche en fin d’après-midi à Mayotte. Poursuivant sa course, le cyclone Chido a frappé le nord du Mozambique dimanche matin. Seuls des dégâts mineurs ont été recensés dans les îles des Comores voisines, sans faire de mort.