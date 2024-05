Les Bernois fêtent leur titre de champion suisse de football

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Des milliers de supporters se sont rassemblés dimanche sur la Place fédérale de Berne pour célébrer le titre de champion de Suisse de football des Young Boys. Les couleurs du club, jaune et noir, ont dominé la fête.

Les stands de bière et de saucisses étaient en pleine effervescence, alors que retentissaient les chants des supporters et la musique de différentes enceintes. Peu après 16h00, la fête officielle des Young Boys a commencé avec le rap du groupe bernois “Chlyklass”. Une grande banderole portant l’inscription “Fuessbauschwizermeischter 2023/24” (champion de Suisse de football) trônait au-dessus de la scène.

Les footballeurs victorieux ont été invités chacun à monter sur scène et ont été frénétiquement accueillis par le public. Chaque joueur de l’équipe championne a soulevé la coupe sous les confettis jaunes et noirs. L’ambiance était à la joie et à la bonne humeur.

Plus tôt, des centaines de fans s’étaient déjà rassemblés devant le stade du Wankdorf pour une marche des supporters en direction de la Place fédérale. Ils ont été rejoints en cours de route par un nombre croissant de personnes. Des chants, des feux d’artifice, des drapeaux et bien sûr les maillots jaunes et noirs des champions d’YB ont dominé.

Les Young Boys ont remporté le titre de champion le 20 mai en battant Servette. L’équipe a reçu le trophée samedi, après son match de Super League contre Winterthour. C’est le 17e trophée de l’histoire du club.