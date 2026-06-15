Les Bourses soulagées après l’annonce d’un accord au Moyen-Orient

Keystone-SDA

Les marchés boursiers ont salué lundi l'annonce d'un accord au Moyen-Orient qui ramène les cours du pétrole à leur plus bas niveau depuis mars, entraînant un recul des taux, dans l'attente d'une signature vendredi.

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(Keystone-ATS) Kevin Thozet, conseiller en gestion de portefeuille pour Carmignac, entrevoit un futur bien plus avenant, avec un «pétrole plus bas et donc des taux en baisse» et «moins de craintes sur la croissance donc des actions en hausse», a-t-il détaillé à l’AFP.

En Europe, les investisseurs se montraient d’attaque sur le marché des actions à l’ouverture des Bourses, comme à Paris (+1,58%), Francfort (+1,79%), Milan (+1,01%) et Zurich (+0,83%). A Madrid, l’Ibex (+1,36%) passait pour la première fois le seuil des 19.000 points.

La prise de risque est plus limitée à Londres (+0,58%), où l’indice dépend davantage de la bonne santé des industries pétrolières. L’action de BP reculait ainsi de 3,76%.

Les investisseurs y suivent également d’un oeil l’actualité politique, avec une élection législative partielle jeudi que pourrait gagner Andy Burnham, figure de l’aile gauche du Labour au pouvoir et possible rival de Keir Starmer au poste de Premier ministre.

En Asie, les Bourses de Tokyo et Séoul ont clôturé en forte hausse d’environ 5% lundi. Comme l’Europe, l’Asie importatrice est très sensible aux cours du pétrole qui ont chuté.

L’annonce de l’accord «devrait rassurer les marchés (…) l’apaisement des craintes liées à la hausse des coûts (sur fond d’inflation énergétique) devrait favoriser les achats sur un large éventail d’actions», ont commenté les analystes de Tokai Tokyo Intelligence.

Le pétrole à 80 dollars le baril

Très volatiles, les cours pétroliers ont en effet chuté à l’annonce d’un accord entre les Etats-Unis et l’Iran pour mettre fin au conflit que le président américain et Israël avaient déclenché le 28 février.

Vers 07H30 GMT, le Brent de la mer du Nord reculait fortement (-5,06%) à 82,91 dollars le baril. Le WTI américain suivait la même tendance (-5,70% à 80,04 dollars le baril).

«C’est de loin le plus bas niveau depuis les premiers jours de la guerre», commente Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote.

Les marchés anticipent le retour à la normale dans le détroit d’Ormuz, point de blocage de 20% de l’offre mondiale de pétrole, après l’annonce de l’accord.

Cet accord a été annoncé dimanche soir par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, médiateur clé du conflit, et confirmé peu après par Washington et Téhéran. Il doit être signé vendredi à Genève et ouvrira une phase de soixante jours de négociations.

«Que le pétrole coule à flots!», s’est félicité Donald Trump, ajoutant que cette ouverture interviendra «dès la signature de l’accord vendredi afin de permettre le déminage».

Acteurs et commentateurs insistent sur la prudence nécessaire.

«On a été échaudés un certain nombre de fois par l’imminence d’un accord, mais il semble (…) que cette fois-ci ce soit le bon», a déclaré la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde sur la radio France Culture.

Détente sur les taux

Sur le marché obligataire, l’annonce de l’accord a également provoqué un soulagement sur les taux d’emprunt des Etats, qui avaient fortement augmenté depuis le début du conflit avec les risques d’inflation.

Lundi matin, le rendement du «Bund» allemand à dix ans affichait 2,95% contre 2,99% vendredi en clôture et son équivalent français suivait la même trajectoire (3,68% contre 3,73%).

«C’est aussi un vrai soulagement pour les sept banques centrales qui se réunissent cette semaine», observe Kevin Thozet.

Hasard ou pas, l’accord annoncé par Donald Trump intervient en effet juste avant la première réunion de la Réserve fédérale sous la présidence de Kevin Warsh.

«Pour l’instant, le marché achète le rebond de soulagement. La prochaine épreuve sera de voir si les données macroéconomiques et les banques centrales permettent à ce soulagement de durer», souligne Florian Ielpo de la banque privée Lombard Odier.