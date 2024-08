Les caisses de pensions suisses ont progressé en juillet

(Keystone-ATS) Les caisses de pension suisses ont performé en juillet de 0,8% en moyenne. Leur rendement moyen depuis le début de l’année s’affiche à 5,96%, indique lundi une étude du groupe bancaire UBS.

Le mois dernier, la fourchette de performance de toutes les caisses de pension était de 1,69 point de pourcentage. Le meilleur résultat à 1,61% a été obtenu par une petite caisse de pension avec des actifs sous gestion inférieurs à 300 millions de francs, et le plus mauvais, à -0,08%, par une caisse de pension de taille moyenne avec des actifs sous gestion entre 300 millions et 1 milliard, détaille la publication.

Les actions suisses et les obligations en francs ont été les plus cotées avec respectivement 2,72% et 1,01%. Les obligations en devises étrangères (0,42%), les actions mondiales (0,27%), les placements immobiliers directs (0,16%) et indirects (0,26%) ont aussi connu une évolution positive.

En revanche, les placements alternatifs ont enregistré des résultats négatifs. Le capital-investissement (-1,63%), la gestion alternative (-1,07%) et les placements en infrastructures (-0,48%) sont tous en recul.

Par secteur d’activité, les entreprises technologiques n’ont pas rassuré en juillet, malgré leurs résultats solides. Mais le regain de confiance envers l’intelligence artificielle et le signal clair de baisse des taux directeurs imminente de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont permis de clôturé le mois positivement.