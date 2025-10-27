La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les cambrioleurs actifs dans le canton du Jura

Keystone-SDA

Une vague de cambriolages touche le canton du Jura. Durant le mois de septembre, 24 cas ont été rapportés à la police qui précise que les malfaiteurs ont fait main basse sur toutes sortes d'objets: ordinateurs portables, argent liquide, bijoux, vin, matériaux de construction et vélos.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La police cantonale jurassienne a rappelé lundi que le passage à l’heure d’hiver peut entraîner une recrudescence des cambriolages, car la nuit tombe plus tôt. Afin d’éviter une multiplication des infractions, elle souligne qu’elle effectue régulièrement des patrouilles et contrôle tout véhicule ou personne suspects.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision