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Les campagnes de vote du 8 mars ont coûté 10 millions de francs

Les campagnes pour les votations du 8 mars ont coûté 10 millions de francs suisses
Les campagnes pour les votations du 8 mars ont coûté 10 millions de francs suisses Keystone-SDA

Les campagnes pour les quatre objets de la votation du 8 mars dernier ont coûté 10,71 millions de francs aux partisans et opposants. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a publié vendredi les chiffres définitifs.

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(Keystone-ATS) Ceux-ci dépassent de 22% les budgets annoncés 30 jours avant le vote, indique le CDF dans un communiqué. Aucune campagne n’a été déclarée pour l’initiative «L’argent liquide, c’est la liberté» et son contre-projet.

Quant à l’initiative SSR, partisans et opposants ont déboursé 7,5 millions de francs. Cela représente quelque 2 millions de plus que ce qui avait été annoncé au budget.

Au final, 1,78 million ont été déclarés pour l’initiative pour un fonds climat, soit un peu moins que les 2 millions budgétisés. Et 1,42 million de francs ont été dépensés pour la loi fédérale sur l’imposition individuelle, soit plus que les 940’000 francs annoncés.

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