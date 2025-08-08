La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les cantons romands accusent le coup face aux taxes américaines

Keystone-SDA

Le tissu économique romand digère péniblement les droits de douane américains de 39% entrés en vigueur jeudi. Du Valais au Jura bernois en passant par Geneve, tous craignent les conséquences de ces taxes et réclament des mesures d'aide.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ces droits de douane sont vus comme un « coup de massue », « un désenchantement » ou encore un « fiasco » par les différents acteurs du monde économique romand.

Ces derniers saluent toutefois la volonté affichée jeudi par le Conseil fédéral de continuer à négocier avec les Etats-Unis pour trouver un accord. Dans une interview au Nouvelliste, le ministre valaisan de l’économie Christophe Darbellay suggère notamment le président de la FIFA Gianni Infantino (né à Brigue VS) comme facilitateur des négociations.

Les milieux économiques romands s’accordent aussi à dire que plus ce taux de 39% perdurera, plus les conséquences seront lourdes pour les entreprises. Les réductions d’horaire de travail (RHT) sont vues comme une mesure efficace à prendre à court terme, mais pas suffisantes.

