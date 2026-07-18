Les cantons suisses gèrent différemment l’interdiction de feux

Keystone-SDA

Partager

La vague de chaleur actuelle touche à sa fin, mais la sécheresse reste un facteur de risque malgré quelques orages violents isolés. Tous les cantons ont donc décrété des interdictions de feu, bien que leur portée varie d'un canton à l'autre.

4 minutes

(Keystone-ATS) Depuis samedi, les feux de camp, torrées, feux à même le sol et autres feux ouverts ou assimilables sont interdits sur l’ensemble du territoire neuchâtelois. En forêt, dans les pâturages boisés et dans les zones assimilables à la forêt, aucun feu n’est autorisé. Il en va de même à moins de 200 mètres de ces zones.

Des exceptions pour les festivités officielles du 1er Août pourront être prévues uniquement dans les zones préalablement délimitées, sécurisées et surveillées par les sapeurs-pompiers.

Les mêmes interdictions valent dans le canton de Vaud. Seuls les emplacements fixes autorisés par les communes restent utilisables.

A la suite du manque de précipitations depuis plusieurs semaines et des conditions météorologiques caniculaires actuelles et à venir, Fribourg a pris la même décision. Les grillades aux emplacements prévus à cet effet y sont toutefois interdites. Une telle interdiction est en vigueur en Valais depuis fin juin.

Précipitations insuffisantes

Malgré les précipitations importantes de la nuit, Winterthour a interdit, dès vendredi midi, d’allumer tout type de feu sur son territoire, y compris sur les emplacements prévus à cet effet et sur les barbecues à charbon privés.

La ville de Zurich et de nombreuses autres communes du canton ont également déjà décrété une interdiction totale de faire du feu. Il en va de même, entre autres, dans les cantons de Glaris, d’Uri et de Saint-Gall.

Les deux Bâle ne vont pas tout à fait aussi loin. Elles ont toutefois étendu le périmètre de l’interdiction de faire du feu de 50 à 200 mètres à partir de la lisière de la forêt. Le tir de feux d’artifice y est également interdit.

Le canton d’Argovie s’en est tenu à une zone d’interdiction des feux de 50 mètres à partir de la lisière de la forêt. Le canton de Soleure a déjà décrété début juillet une interdiction de faire du feu à moins de 200 mètres de la lisière de la forêt, ainsi que sur les rives des rivières et des lacs.

Toujours autorisé dans l’Oberland bernois

Le canton de Berne établit une distinction, en matière d’interdiction de faire du feu, entre les régions du Mittelland, du Seeland, de l’Emmental, du Jura bernois et de l’Oberland bernois. Dans la partie nord du canton, une interdiction de faire du feu s’applique en forêt et à proximité de celle-ci, tandis que dans l’Oberland bernois, le canton s’en est pour l’instant tenu à un «appel à la prudence lors de l’utilisation du feu en forêt et à proximité de celle-ci».

Le canton des Grisons, quant à lui, exclut les zones urbanisées de l’interdiction absolue de faire du feu (mais pas de l’interdiction des feux d’artifice). Cette interdiction absolue s’applique toutefois à la vallée du Rhin à Coire ainsi qu’à diverses autres régions, du Prättigau au Puschlav. Dans les autres régions, les foyers peuvent continuer à être utilisés «avec la plus grande prudence».

Perspectives incertaines pour les feux du 1er août

A l’approche de la Fête nationale, de nombreux cantons adoptent une attitude attentiste. Berne pourrait prononcer une interdiction des feux d’artifice «si la pluie ne tombe pas en quantité suffisante sur l’ensemble du territoire cantonal d’ici au 23 juillet».

Le canton de Bâle-Ville indique qu’une décision concernant une interdiction générale des feux d’artifice sera prise la semaine prochaine.

Dans le canton de Saint-Gall, les feux d’artifice déjà autorisés sur les lacs, à une distance minimale de 350 mètres de la rive, sont exemptés de l’interdiction. Le canton de Glaris se prononcera mercredi prochain sur un éventuel assouplissement de l’interdiction des feux d’artifice ou des feux de joie.