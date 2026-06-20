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Les carnets d’esquisses de Martial Leiter exposés à Lausanne

Keystone-SDA

La Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne (BCUL), au palais de Rumine à la Riponne, propose une exposition à grands traits. Elle met en valeur les carnets d'esquisses de l'illustrateur et dessinateur de presse romand Martial Leiter. C'est à découvrir jusqu'au 27 septembre. L'entrée est libre.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Intitulée «A grands traits», l’exposition temporaire invite le public à s’imprégner du parcours créatif et artistique que raconte un carnet, de l’esquisse au dessin. Il révèle des étapes et approfondit une pensée jusqu’à son aboutissement ou son abandon, soulignent les responsables de la BCUL.

En 2021, grâce au soutien des Amis de la BCUL, l’institution a fait l’acquisition d’environ 90 carnets de Martial Leiter concernant en grande partie son travail de dessinateur dans la presse, mais parfois aussi la partie plus «libre» de son activité. «Le geste artistique se dévoile à travers ces documents uniques qui montrent comment Martial Leiter, d’une prise de notes rapide, arrive à un dessin fini».

Né en 1952 à Fleurier, dans le Val-de-Travers (NE), Martial Leiter s’est formé en dessin industriel à l’Ecole technique de Couvet (NE). Dessinateur virulent, au trait précis et fouillé, à la manière des gravures anciennes, Martial Leiter livre un portrait impitoyable de la société contemporaine, est-il rappelé.

Il a publié dans des journaux satiriques, des quotidiens et des revues suisses romandes comme La Tuile, La Pomme, La Tribune, 24 heures, Le Matin, L’Hebdo, L’Illustré, Le Nouveau Quotidien, Le Temps et aussi en France dans Le Monde ou Le Monde diplomatique. Ses dessins ont également trouvé un écho du côté suisse alémanique, ainsi qu’en Allemagne.

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