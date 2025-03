Les cas d’exécutions sommaires explosent en Haïti, selon l’ONU

Les décès dans les opérations des forces de sécurité haïtiennes contre les gangs et les exécutions sommaires par la police augmentent, selon l'ONU. Plus de 700 enlèvements ont aussi été observés dans ce pays.

(Keystone-ATS) Ces deux dernières années, « la situation s’est détériorée de manière considérable » pour les droits humains en Haïti, a affirmé vendredi le Haut commissaire aux droits de l’homme Volker Türk devant le Conseil des droits de l’homme à Genève. Il a insisté sur « la souffrance insupportable » subie par la population haïtienne.

Un avis partagé par l’expert indépendant de l’ONU sur Haïti. Les hélicoptères constituent les seules possibilités sécurisées d’entrer dans la capitale Port-au-Prince, selon lui.

L’ONU avait déjà affirmé que les violences avaient fait plus de 5600 victimes l’année dernière. Dans le rapport du Haut-Commissariat sur la période de juillet à fin février dernier, abordé au Conseil, elle parle de près de 4300 tués et plus de 1350 blessés sur ces huit mois. Rien qu’en décembre, des gangs ont fait près de 210 tués en cinq jours.

Presque toutes les victimes sont liées à des armes à feu, dont entre 250’000 et 500’000 circulent illégalement dans le pays malgré un embargo. Autre problème, les gangs recourent de plus en plus aux violences sexuelles.

Policiers surchargés

Les forces de sécurité haïtiennes sont également mises en cause. Durant la période du rapport, plus de 2000 personnes ont été tuées dans des opérations contre les gangs, en augmentation de 60% par rapport à la première partie de l’année dernière. Près d’un tiers ont été atteintes alors qu’elles n’étaient pas associées aux violences.

Et plus de 210 exécutions sommaires au moins ont été identifiées par le Haut-Commissariat, contre une trentaine sur l’année 2023. M. Türk demande à la communauté internationale d’accélérer le déploiement de la Mission multidimensionnelle de soutien à la sécurité, dépassée, comme la police haïtienne, en raison d’un manque de ressources.

Plus d’un million de Haïtiens sont déplacés. Et plus de cinq millions sont confrontés à une importante insécurité alimentaire. Plus de 6000 d’entre eux, déplacés, font face à une famine, dit le Haut-Commissariat.