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Les centrales nucléaires prendront en charge les comprimés d’iode

Keystone-SDA

Les centrales nucléaires prendront en charge les comprimés d'iode distribués à la population. Le Parlement a bouclé jeudi la loi sur la radioprotection qui clarifie les responsabilités liées aux produits radioactifs. La prise en charge du radon a suscité le débat.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les Chambres n’étaient pas d’accord sur la gestion des sites contaminés au radon, ce gaz radioactif naturellement présent dans les bâtiments. Le National voulait que le Conseil fédéral ait la compétence de fixer les modalités liées aux frais et des valeurs de référence indiquant à partir de quand des mesures sont nécessaires. Le Conseil des Etats avait mis son veto. Sa décision a passé la rampe en conciliation.

Le Parlement se disputait aussi sur les infractions par négligence. Contrairement au Conseil des Etats, le National soutenait la proposition du Conseil fédéral de les punir d’une amende de 20’000 francs au plus. Là aussi, les sénateurs ont eu gain de cause: la proposition a été biffée.

Les deux Chambres étaient sinon d’accord sur l’un des points principaux de la réforme: la prise en charge des frais de distribution des comprimés d’iode à la population. Elle incombera désormais aux exploitants des centrales nucléaires.

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