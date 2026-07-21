Les chemins de fer allemands sévissent contre l’alcool

Keystone-SDA

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La Deutsche Bahn (DB), soit la principale compagnie ferroviaire allemande, va interdire l'alcool dans ses gares. Elle espère améliorer ainsi la sécurité des voyageurs et du personnel. En Suisse, les CFF en restent à l'interdiction de vente d'alcool après 22h00.

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(Keystone-ATS) Selon le journal Bild, il sera désormais interdit de consommer de la bière, du vin, de l’eau-de-vie dans les 5400 gares allemandes. Cette mesure doit être mise en oeuvre dans tout le pays d’ici au 15 octobre 2026. La Deutsche Bahn a confirmé ce projet à l’agence de presse allemande DPA.

«Nous voulons davantage d’ordre et de sécurité dans nos gares et dans nos trains», a déclaré la directrice générale de la DB, Evelyn Palla, au journal Bild. La consommation dans les buffets de gare titulaires d’une licence fera exception à cette règle. Le transport d’alcool dans des sacs fermés ou provenant d’achats restera également autorisé.

Il n’est pour l’instant pas question non plus d’interdiction à l’intérieur des trains. Dans ses trains longue distance, la DB vend elle-même des boissons alcoolisées

Incident violent

Jusqu’à présent, l’interdiction de consommer de l’alcool dans les gares allemandes s’applique principalement aux grandes gares telles que Francfort, Hambourg ou Cologne.

L’interdiction prévue fait suite à un incident survenu vendredi soir dans le Bade-Wurtemberg. Un agent de sécurité de la DB âgé de 26 ans a été frappé et roué de coups de pied par un passager de 36 ans lors d’un contrôle des billets.

Au cours de la bagarre, la porte du train a cédé et l’agent de sécurité est tombé du train en marche. On ignore encore pourquoi la porte a cédé. L’homme de 36 ans aurait été en état d’ébriété.

Le respect de l’interdiction sera contrôlé par des agents de sécurité de la DB et la police. Toute personne surprise en train de consommer de l’alcool illégalement s’exposera à une expulsion immédiate. En cas d’infractions répétées, une interdiction définitive d’accès pourrait être prononcée, selon le Bild.

Pas d’interdiction générale aux CFF

En Suisse, les CFF ne prévoient pas d’interdire de manière générale la consommation d’alcool dans les gares ou dans les trains, a indiqué mardi la compagnie à Keystone-ATS. Il est actuellement déjà interdit de vendre de l’alcool après 22h00 dans les commerces de gare.

Le règlement en vigueur dans les gares continuera de s’appliquer afin de garantir la sécurité du personnel et de la clientèle. Cela permet aux services de sécurité d’intervenir lorsque la consommation d’alcool entraîne un comportement perturbateur ou dangereux, ajoutent les CFF.