La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Les chemins de fer allemands sévissent contre l’alcool

Keystone-SDA

La Deutsche Bahn (DB), soit la principale compagnie ferroviaire allemande, va interdire l'alcool dans ses gares. Elle espère améliorer ainsi la sécurité des voyageurs et du personnel. En Suisse, les CFF en restent à l'interdiction de vente d'alcool après 22h00.

Ce contenu a été publié sur
3 minutes

(Keystone-ATS) Selon le journal Bild, il sera désormais interdit de consommer de la bière, du vin, de l’eau-de-vie dans les 5400 gares allemandes. Cette mesure doit être mise en oeuvre dans tout le pays d’ici au 15 octobre 2026. La Deutsche Bahn a confirmé ce projet à l’agence de presse allemande DPA.

«Nous voulons davantage d’ordre et de sécurité dans nos gares et dans nos trains», a déclaré la directrice générale de la DB, Evelyn Palla, au journal Bild. La consommation dans les buffets de gare titulaires d’une licence fera exception à cette règle. Le transport d’alcool dans des sacs fermés ou provenant d’achats restera également autorisé.

Il n’est pour l’instant pas question non plus d’interdiction à l’intérieur des trains. Dans ses trains longue distance, la DB vend elle-même des boissons alcoolisées

Incident violent

Jusqu’à présent, l’interdiction de consommer de l’alcool dans les gares allemandes s’applique principalement aux grandes gares telles que Francfort, Hambourg ou Cologne.

L’interdiction prévue fait suite à un incident survenu vendredi soir dans le Bade-Wurtemberg. Un agent de sécurité de la DB âgé de 26 ans a été frappé et roué de coups de pied par un passager de 36 ans lors d’un contrôle des billets.

Au cours de la bagarre, la porte du train a cédé et l’agent de sécurité est tombé du train en marche. On ignore encore pourquoi la porte a cédé. L’homme de 36 ans aurait été en état d’ébriété.

Le respect de l’interdiction sera contrôlé par des agents de sécurité de la DB et la police. Toute personne surprise en train de consommer de l’alcool illégalement s’exposera à une expulsion immédiate. En cas d’infractions répétées, une interdiction définitive d’accès pourrait être prononcée, selon le Bild.

Pas d’interdiction générale aux CFF

En Suisse, les CFF ne prévoient pas d’interdire de manière générale la consommation d’alcool dans les gares ou dans les trains, a indiqué mardi la compagnie à Keystone-ATS. Il est actuellement déjà interdit de vendre de l’alcool après 22h00 dans les commerces de gare.

Le règlement en vigueur dans les gares continuera de s’appliquer afin de garantir la sécurité du personnel et de la clientèle. Cela permet aux services de sécurité d’intervenir lorsque la consommation d’alcool entraîne un comportement perturbateur ou dangereux, ajoutent les CFF.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision