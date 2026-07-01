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Les chiffres d’affaires du commerce de détail progressent en mai

Keystone-SDA

Le commerce de détail a engrangé davantage de revenus en mai par rapport à la même période de l'an dernier. Les stations-service ont largement contribué à cette croissance, leurs recettes ayant fortement augmenté grâce à la hausse des prix du pétrole.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Corrigées de l’effet des jours ouvrables et des jours fériés, les recettes du commerce de détail ont augmenté en mai de 2,2% sur un an en termes nominaux, selon les chiffres provisoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS). La hausse s’inscrit à 3,5% en termes réels, c’est-à-dire corrigés de l’inflation.

Sans les stations-service, les revenus ont progressé de 1,9% en termes nominaux et de 3,4% en termes réels.

Dans le détail, les ventes dans les stations-service ont connu une hausse de 5,4% en termes nominaux.

Parmi les catégories de produits, les carburants ont enregistré la plus forte croissance, avec une augmentation de 5,6%.

Les vêtements et les chaussures ont également fortement progressé, de 5,4%. Les ventes de produits alimentaires, de boissons et de tabac ont augmenté de 3,0%.

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