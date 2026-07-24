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Les cloches de La Chaux-de-Fonds pour se souvenir de la tempête

Keystone-SDA

Les cloches de La Chaux-de-Fonds ont sonné à l'unisson vendredi pour marquer le 3e anniversaire de la tempête qui a frappé les Montagnes neuchâteloises. A 11h25, elles ont retenti pendant 6 minutes et 30 secondes, la durée du phénomène météorologique.

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1 minute

(Keystone-ATS) Cette action, déjà mise sur pied ces deux dernières années, perpétue le souvenir d’un épisode qui fait désormais partie de l’histoire de la Métropole horlogère. Pour les autorités, la commémoration représente une occasion de célébrer la reconstruction.

Avec cette action, l’exécutif communal souhaite offrir un moment simple, digne et partagé, à la fois tourné vers le souvenir et vers la reconnaissance envers toutes celles et ceux qui ont contribué à la résilience de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

L’action doit également permettre à tout un chacun de mesurer le chemin parcouru depuis ce 24 juillet 2023: celui de la réparation et de la reconstruction, notamment grâce à solidarité qui s’est exprimée dans les heures, les jours et les mois qui ont suivi la catastrophe météorologique.

La tempête avait causé la mort d’une personne et fait de nombreux blessés sans compter des dégâts impressionnants aux bâtiments et aux arbres. La Ville du Locle avait également été affectée par cet événement.

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