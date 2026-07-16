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Les commerçants de la rue de Carouge veulent une aide globale

Keystone-SDA

Les commerçants de la rue de Carouge demandent le paiement d'indemnités urgentes et une révision des critères d'indemnisation. Les travaux de réaménagement lancés début 2025 font chuter la fréquentation et plonger leur chiffre d'affaires. Le chantier doit durer jusqu'en été 2027.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Entre 40% et 50% des commerces pourraient disparaître avant la fin des travaux, a alerté mercredi soir le comité de l’Association des commerçants de la rue de Carouge et de ses environs. Si ces travaux sont nécessaires, leur durée de plus de deux ans et leur intensité ont «péjoré l’attractivité globale de la rue» et «plongé une grande partie des commerces dans une situation économique critique», écrit-il.

Pour l’association, qui représente environ 155 commerces, le mécanisme d’indemnisation mis en place par la Ville de Genève avec les TPG, les SIG et le canton n’est pas adapté «à la situation globale qui affecte tout le quartier». Parmi les critères figure la proximité immédiate des travaux, entravant l’accès aux commerces ou leur visibilité. Or «beaucoup plus de commerces sont affectés dans les rues perpendiculaires hors périmètre».

De fait, les clients ne circulent plus dans la rue, devenue «un corridor de travaux», et évitent le quartier, relève l’association. De plus, les coupures d’eau, d’électricité et d’Internet paralysent l’activité au quotidien. Les commerçants constatent des baisses de chiffre d’affaires de 30% à 70% selon les secteurs, la moyenne se situe de 40% à 50%.

Afin d’éviter une vague de fermetures définitives, l’association appelle les autorités à élargir immédiatement les critères d’indemnisation, à simplifier les procédures, à soutenir les commerçants dans la préparation des dossiers et à garantir une aide financière à l’ensemble des commerces sinistrés. Selon elle, 28 arcades sont déjà vides, et aucune aide n’a été versée depuis plus de six mois.

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