Les comptes 2025 de l’Etat devraient être meilleurs que prévus

Keystone-SDA

A Genève, les comptes 2025 de l'Etat devraient afficher un excédent de 50 millions de francs alors qu'un déficit de 256 millions était prévu au budget. La cheffe du Département des finances Nathalie Fontanet a fait cette annonce jeudi devant le Grand Conseil, tout en soulignant que ces chiffres étaient encore provisoires.

(Keystone-ATS) Ces résultats n’ont pas encore été audités, a relevé la conseillère d’Etat. Sa déclaration intervenait suite à des informations publiées jeudi dans plusieurs médias. Des fuites que déplore la magistrate, qui ne fera pas d’autres commentaires avant la présentation officielle des comptes 2025 prévue le 26 mars prochain.

Selon Nathalie Fontanet, deux facteurs expliquent notamment ce résultat a priori positif. Il s’agit d’une part d’un versement supplémentaire de trois tranches de la BNS en 2024 et comptabilisé en 2025, soit 117 millions de francs. A cela s’ajoute la résolution de dossiers fiscaux compliqués et inattendus.

La différence de 306 millions entre le budget et les comptes n’est pas hors normes, a insisté la conseillère d’Etat. Elle relève un écart de 2,8% entre les revenus inscrits au projet de budget 2025 et ceux inscrits aux comptes. Ce résultat provisoire ne remet aucunement en question la nécessité de maîtriser les charges et de poursuivre la recherche d’économies, a-t-elle ajouté.

Suite aux annonces de jeudi dans la presse, le Syndicat des services publics (SSP) a dénoncé dans un communiqué un «énième écart entre des prévisions alarmistes et une réalité florissante». Il veut saisir la Cour des comptes afin de demander un audit sur la méthodologie des projections budgétaires qui servent «d’alibi aux économies et aux coupes dans les salaires du personnel de l’État».