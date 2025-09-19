Les cours pour migrants et l’accueil des familles cartonnent

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
A Genève, le Département de la cohésion sociale (DCS) tire un bilan positif des cours estivaux de français proposés aux migrants et de l'accueil des familles dans les parcs. Près de 14'000 personnes ont bénéficié de ces offres qui visent à renforcer l'intégration.

(Keystone-ATS) Environ 250 personnes ont fréquenté chaque jour les cours de français dans neuf parcs du canton, soit un total de 7000 personnes entre le 30 juin et le 15 août, indique vendredi le DCS dans un communiqué. Donnés par des professionnels, ces cours permettent d’entraîner la discussion sur les domaines de la vie quotidienne.

Les «Chapiteaux enchantés» ont attiré près de 170 enfants et parents en moyenne par jour dans les espaces verts de sept communes, pour un total de 6700 visites cumulées. Lancé en pleine pandémie pour faire face à la fermeture des structures d’accueil et des places de jeux, ce dispositif propose des activités d’éveil.

Ces deux projets contribuent à briser l’isolement, souligne le DCS. Ils renforcent l’intégration et permettent aux communes partenaires de tisser un contact privilégié avec les nouvelles personnes et familles installées à Genève, ajoute le DCS.

