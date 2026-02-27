La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Les créations d’entreprises toujours vigoureuses en février

Keystone-SDA

La dynamique entrepreneuriale a conservé toute sa vigueur en février, en témoignent les 4968 sociétés fondées en Suisse au cours de ce mois, selon le décompte du portail d'information Help.ch.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La hausse a atteint 3,2% sur un an et intervient après des progressions de 3,4% en janvier et de 8,9% en décembre.

En rythme mensuel, c’est une envolée de 13% qui est constatée, selon les indications fournies vendredi et calculées grâce aux inscriptions au registre du commerce.

Les disparitions d’entreprises se sont révélées moins nombreuses en février, soit 2808 sociétés (+1,4% sur un an), qu’en janvier où elles étaient au nombre de 3031 (+13,2%).

Help.ch a par ailleurs recensé 18’975 mutations, soit un repli de 6% en comparaison annuelle.

