Les délégués de Révolution agricole remettent une pétition à Berne

(Keystone-ATS) Plusieurs délégués romands et alémaniques du groupe intercantonal Révolution agricole ont remis lundi une pétition munie de 2000 signatures à l’Office fédéral de l’agriculture. Le texte demande entre autres un allégement des normes dans le domaine paysan.

“On espère avoir été entendus et écoutés. On attend maintenant un retour sur nos revendications d’ici un mois”, a indiqué à Keystone-ATS Charlène Taramarcaz, présidente du comité Action agricole Valais.

La pétition vise à permettre aux familles d’agriculteurs de vivre de leur travail. Ses demandes comprennent une diminution des charges administratives et une simplification des contrôles dans l’agriculture. Les signataires réclament également plus de stabilité pour la politique agricole et l’abandon de l’extension des zones réservées à la biodiversité.

Les agriculteurs ont également pu rencontrer les représentants du monde agricole aux Chambres fédérales.

Les membres de Révolution agricole ont récolté les signatures au cours des divers rassemblements qui ont eu lieu ces dernières semaines, notamment dans les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel, du Jura et du Valais. Le groupe prévoit encore une action avant que le travail estival ne prenne la priorité sur la mobilisation, précise Charlène Taramarcaz.