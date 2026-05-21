Les députés avalisent les comptes 2025 de l’Etat de Fribourg

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont voté jeudi les comptes 2025 de l'Etat, qui bouclent avec un bénéfice d'un demi-million de francs. La majorité bourgeoise s'inquiète de perspectives dégradées, alors que la gauche déplore un alarmisme excessif du gouvernement.

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(Keystone-ATS) Le décret y relatif a été accepté à l’unanimité des 88 voix exprimées. Les débats, répartis sur deux jours, sont survenus dans un contexte marqué par le rejet par le peuple fribourgeois le 26 avril de la loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LAFE), à la suite du référendum sollicité par la gauche et les syndicats.

Ce dernier a induit l’automne passé une absence de budget 2026, dont une version «bis» sera présentée le 28 mai par le conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen, avant d’arriver devant le Grand Conseil lors de sa session de juin. «Les comptes sont bons, voire trop bons», a relevé mercredi le grand argentier lors de l’entrée en matière.

Caractère exceptionnel

Celle-ci n’a été contestée par aucun des cinq groupes. L’excédent résulte notamment d’une hausse des recettes fiscales et de deux revenus exceptionnels liés à la Banque nationale suisse (76 millions) et à la Banque cantonale de Fribourg (37 millions). Jean-Pierre Siggen a relevé le caractère aléatoire de ces rentrées.

Un aspect stigmatisé par la majorité de centre-droit. UDC, PLR-PVL et Le Centre ont mis en garde contre la croissance des charges et une dégradation des perspectives financières, avec entre autres l’impact négatif du plan d’économie de la Confédération dès 2027. Le le député UDC Bruno Riedo a évoqué l’aide sociale.

Forts de leur victoire en avril, le PS et les Vert-e-s ont insisté sur la nécessité de garantir les prestations, voire de les développer en matière de crèches, de santé et de justice. «La situation n’est pas aussi catastrophique que décrite par le Conseil d’Etat», a indiqué la députée PS Christel Berset.

Dossier de l’HFR

Les comptes intègrent un renforcement «substantiel», avec 95 millions de francs, pour la porter à 185 millions, de la provision en vue de l’assainissement financier de l’Hôpital fribourgeois (HFR). «Un versement indispensable», a insisté Jean-Pierre Siggen, au vu du «sérieux» déficit cumulé de l’institution.

Ici, la députée PLR Antoinette de Weck a fustigé l’état de l’HFR, parlant d’une «bombe à retardement». Le budget, soumis au principe de l’équilibre constitutionnel, prévoyait un bénéfice de 0,7 million pour 2025. L’excédent de revenus se monte à 107,2 millions de francs, avant les opérations de clôture.

La fortune nette de l’Etat s’élevait quant à elle à 609,5 millions de francs en fin d’exercice, contre 590,6 millions un an plus tôt. Au-delà, les comptes laissent apparaître des revenus (+5,1%) et des charges (+2,2%) atteignant tous deux 4,55 milliards.

Investissements

Au-delà, le canton a maintenu une politique «ambitieuse» en matière d’investissements, même si ceux-ci ont reculé de 9,4% à 230 millions de francs. L’évolution provient de dépenses moindres au niveau des investissements propres et des subventions d’investissements.

En cumulant investissements bruts et crédits dépensés pour entretenir des bâtiments et des routes, le volume total se monte à 270,8 millions de francs. Les investissements nets (190,1 millions) ont été intégralement autofinancés pour leur part.