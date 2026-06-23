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Les députés fribourgeois dotent leur canton d’un budget 2026

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont adopté mardi le budget 2026 "bis" de l'Etat. Après le net rejet de la LAFE le 26 avril, la copie n’intègre que les mesures du programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE) relevant de la compétence de l'exécutif.

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(Keystone-ATS) Le décret a été accepté par 82 voix, sans opposition. Le document affiche un excédent de 283’888 francs. Il a été dévoilé le 28 mai, huit mois après une première mouture retirée après le lancement par la gauche et les syndicats d’un référendum contre la loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LAFE).

L’exercice 2026 a commencé du coup sans budget. La nouvelle version est marquée par le report de certaines dépenses et une évaluation des revenus fiscaux fondée sur les comptes 2025. «Ce qui contribue au respect de l’exigence constitutionnelle de l’équilibre», a relevé le grand argentier Jean-Pierre Siggen.

Les mesures du PAFE sont effectives dès cette année. La non-indexation des salaires du personnel s’applique de fait, tout comme la non-compensation de la progression à froid.

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