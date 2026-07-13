Les députés hongrois en faveur de l’éviction du président pro-Orban

Keystone-SDA

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Le parlement hongrois a adopté lundi un amendement constitutionnel visant notamment à mettre fin au mandat du président Tamas Sulyok, qualifié de "marionnette" de Viktor Orban par le Premier ministre Peter Magyar.

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(Keystone-ATS) Avec ce vote, «nous avons achevé la réforme constitutionnelle du régime Orban», s’est félicité M. Magyar à l’issue du vote.

Le dirigeant conservateur pro-européen, qui a remporté les élections législatives d’avril avec une majorité écrasante, a promis de démanteler «brique par brique» le système mis en place par son prédécesseur, champion de l’idéologie illibérale. A commencer par le président qu’il a invité à démissionner à plusieurs reprises, sans succès.

L’amendement constitutionnel en 12 points a été adopté par 139 voix pour et 6 contre, lors d’un vote boycotté par le parti nationaliste Fidesz de M. Orban, qui dénonce une tentative d’instaurer «un régime autocratique», un reproche qui lui a souvent été adressé par le passé.