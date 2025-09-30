Les députés neuchâtelois acceptent quatre crédits supplémentaires
Les députés neuchâtelois ont accepté mardi à l'unanimité quatre crédits supplémentaires. Leur montant total de 22,9 millions de francs est partiellement compensé par des revenus supplémentaires de 5,1 millions.
(Keystone-ATS) Le budget 2025, qui prévoyait un bénéfice de 30 millions de francs, devrait être péjoré de 17,8 millions avec ces nouveaux crédits, a déclaré Crystel Graf, conseillère d’Etat en charge des finances. Avec un budget total de 2,5 milliards, cette somme représente un écart de moins de 1%. «On peut dire que l’exercice budgétaire est crédible», a-t-elle ajouté.
Les crédits concernent les placements des mineurs en institution, l’enseignement spécialisé et l’hébergement qui l’accompagne, les prestations complémentaires et les charges relatives à l’aide matérielle délivrée par les services sociaux régionaux ainsi qu’aux subsides et contentieux LAMal.