Les députés pour la souveraineté alimentaire dans la constitution

Keystone-SDA

Le Canton de Vaud pourrait inscrire le principe de souveraineté alimentaire dans sa constitution. Les députés ont accepté mardi la prise en considération d'une initiative parlementaire en ce sens, déposée par l'élu de la gauche radicale Vincent Keller.

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(Keystone-ATS) Sensible à la cause de la paysannerie suisse en difficulté face à la concurrence internationale, inquiet des conséquences pour la population d’une dépendance à des produits agricoles venant de l’étranger et constatant la volonté croissante de la population de consommer local, de qualité et sans agrochimie, l’initiant estime que les petites exploitations agricoles locales constituent la solution.

Pourtant, entre 1980 et 2017, le nombre d’exploitations agricoles a été divisé par deux en terres vaudoises, tandis que leur taille moyenne a doublé. «En 1980, notre canton comptait 7478 exploitations d’une taille moyenne de 14,7 hectares. En 2017, seules 3628 exploitations d’une taille moyenne de 29,9 hectares subsistent», peut-on lire dans le texte déposé.

«Réponse concrète»

Dans cette optique, le texte propose d’inscrire la souveraineté alimentaire dans la constitution, notamment afin de garantir l’accès de toute la population à des aliments de qualité, de soutenir une production indigène variée et durable, de mettre fin à la perte des terres agricoles et d’accroître le degré d’auto-suffisance.

Cette initiative constitue «une réponse concrète à la détresse du monde agricole» et «un soutien indispensable» aux mesures prises en la matière par le Conseil d’Etat, a plaidé Vincent Keller (EP). La modification de la constitution permettrait en effet de «renforcer la base légale pour que les moyens soient durablement mis à disposition», a-t-il déclaré.

«Schnapsidee»

Les Verts et les socialistes soutenaient le texte, y voyant «un soutien clair au monde agricole». Le PLR et l’UDC demandaient, eux, de le refuser.

Le libéral-radical Loïc Bardet a qualifié l’initiative de «Schnapsidee «, ou une idée folle. D’une part, la politique agricole se décide surtout à Berne, d’autre part, le texte finirait par imposer de nouvelles contraintes, a-t-il estimé.

Plusieurs députés agriculteurs ou paysans se sont prononcés contre le texte, l’estimant idéaliste et impossible à concrétiser ou craignant qu’il ne porte atteinte à leur liberté entrepreneuriale. D’autres y voyaient, en revanche, l’opportunité de favoriser des circuits plus courts entre le champ et l’assiette et d’oser affirmer le droit de chacun à une alimentation correcte.

Le Vert’libéral Jerome de Benedictis a attiré l’attention du plénum sur le fait qu’une exploitation agricole disparaît tous les dix jours dans le canton. «Ce chiffre devrait nous choquer et nous obliger à intervenir le plus rapidement possible». Il s’est donc dit en faveur du texte.

Adhésion du Conseil d’Etat

La conseillère d’Etat en charge de l’agriculture, Valérie Dittli, a pour sa part invité à ne pas confondre «sécurité alimentaire» et «souveraineté alimentaire», rappelant que la première consiste à «produire assez» et la seconde à «faire nos propres règles agricoles».

Elle a déclaré que, sur le fond, le Conseil d’Etat adhérait déjà au contenu de l’initiative au moyen de plusieurs politiques publiques, notamment en matière de restauration collective. Elle a invité les députés à se prononcer sur la forme qu’ils souhaitaient donner à cette adhésion, et précisé qu’en cas de prise en considération de l’initiative, le gouvernement pourrait proposer un contre-projet.

La commission recommandait le classement du texte par 4 voix contre 4, avec la voix prépondérante de la présidente. Au moment du vote, les députés n’ont toutefois pas suivi cet avis, acceptant la prise en considération de l’initiative par 70 voix pour, 66 contre et aucune abstention.