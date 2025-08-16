Les dessins de Frédérik Pajak et Pavel Schmidt à voir à Assens

Keystone-SDA

L'Espace culturel Assens (VD) consacre une exposition aux artistes Frédéric Pajak et Pavel Schmidt avec pour fil rouge le dessin. Intitulée "Pas de deux", elle est à voir dès samedi et jusqu'au 28 septembre.

(Keystone-ATS) «Jamais narratifs ni illustratifs, les dessins des deux artistes sont un dialogue ininterrompu entre regard et écriture, image et langage, mouvement et émotion, voyage et contemplation», écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Une centaine de dessins à l’encre de Chine de l’écrivain-dessinateur franco-suisse Frédéric Pajak seront ainsi exposées. Bien que ces oeuvres fassent partie intégrante de ses livres, «cette exposition (…) est l’occasion de les présenter sans le texte», a-t-il déclaré, cité dans le communiqué.

De son côté, le Biennois né à Bratislava, Pavel Schmidt, à la fois dessinateur et écrivain, proposera «un ensemble de dessins réalisés il y a une quarantaine d’années et un autre choix d’oeuvres sur papier exécutées ces six dernières années», selon les organisateurs.