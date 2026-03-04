Les dirigeants d’Aube dorée membres d’une «organisation criminelle»

Keystone-SDA

Les dirigeants de l'ex-parti néonazi grec Aube dorée ont été reconnus coupables mercredi d'"appartenance et de direction d'une organisation criminelle" par une cour d'appel d'Athènes. Ils étaient jugés notamment pour le meurtre d'un rappeur antifasciste en 2013.

(Keystone-ATS) La présidente de la Cour doit ultérieurement annoncer les peines de prison infligées à ces leaders, notamment à l’ancien fondateur et chef d’Aube dorée Nikos Michaloliakos, ainsi qu’à l’ancien député européen de cette formation, Yiannis Lagos.