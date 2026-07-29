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Les effectifs d’UBS passent sous 100’000 employés

Keystone-SDA

Le géant bancaire UBS a progressé au deuxième trimestre dans son chantier d'intégration de feu sa rivale Credit Suisse. Les effectifs notamment se sont amenuisés à 99'085 équivalents plein-temps à fin juin, contre encore 101'594 trois mois plus tôt.

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1 minute

(Keystone-ATS) Les mesures se sont traduites par des économies brutes de 1,1 milliard de dollars sur le seul deuxième trimestre. L’établissement aux trois clés assure mercredi au détour de ses résultats trimestriels être en bonne voie pour réaliser des économies récurrentes à hauteur de 13,5 milliards de dollars.

La dernière grande banque du pays indique avoir cessé d’utiliser 90% des applications et infrastructures techniques de l’ancienne banque aux deux voiles, dont 70% ont par ailleurs été mis hors-service.

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