Les embouteillages au Gothard s’étendent sur dix kilomètres

Keystone-SDA

Un embouteillage de dix kilomètres s'est formé entre Erstfeld et Göschenen (UR) vendredi soir, sur l'autoroute A2 avant le portail nord du Gothard. Les voyageurs devaient s'attendre à un temps d'attente pouvant aller jusqu'à une heure et demie, selon le TCS.

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(Keystone-ATS) Ces embouteillages étaient dus à une saturation du trafic. Le TCS recommande d’emprunter l’A13 via le tunnel du San Bernardino comme itinéraire alternatif.

Dans le sens inverse devant le portail sud, la circulation était également bloquée entre Quinto et Airolo, au Tessin. Le bouchon s’étendait sur six kilomètres, entraînant un retard pouvant aller jusqu’à une heure.