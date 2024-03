Les embouteillages de Pâques ont déjà commencé au Gothard

(Keystone-ATS) Les départs en direction du sud ont commencé mercredi à l’occasion des fêtes de Pâques, malgré les pluies et les chutes de neige annoncées dans la région. La longueur des bouchons devant le portail nord du Gothard restait limitée dans un premier temps.

Mercredi après-midi, les bouchons devant le Gothard, en direction du sud, ont toutefois augmenté à plus de six kilomètres. Le temps d’attente est estimé à environ une heure. Au portail nord, la longueur des embouteillages n’était que de 1,6 kilomètre à la mi-journée.

Peu après midi, en revanche, les voitures se sont retrouvées bloquées côté sud sur 2,4 kilomètres, entre Bellinzone et Airolo (TI). Dans la Léventine, l’autoroute était recouverte de neige mercredi matin au-dessus de 500 mètres environ. Même Biasca, à 300 mètres d’altitude, a vu des flocons tomber. En début d’après-midi, la colonne de voitures s’est allongée sur 3,9 kilomètres au portail sud.

Météo variée

Selon les prévisions météorologiques, il devait tomber entre 30 et 70 millimètres de précipitations sur le versant sud des Alpes au cours des prochains jours. Un front froid traverse en effet la Suisse d’ouest en est.

Le temps à Pâques sera très différent d’une région à l’autre. Selon Meteonews, c’est dans les vallées alpines de l’est que le temps devrait être le plus agréable et le plus chaud entre le Vendredi saint et le dimanche de Pâques, avec un foehn parfois tempétueux.

Le mauvais temps et le froid devraient toutefois être au rendez-vous dans le sud, avec des précipitations parfois importantes. A l’ouest, le temps devrait être variable et parfois humide. Le lundi de Pâques, il faudra s’attendre à des précipitations sur une grande partie du territoire.

Patience de mise

L’Office fédéral des routes (OFROU) s’attendait à ce que le trafic pascal débute mercredi après-midi. Les automobilistes devront également faire preuve de patience le Jeudi et le Vendredi saint. Certains voyageurs se rendront également dans les stations de ski, en raison de la date précoce de Pâques. Ils sont invités à la prudence en raison des conditions météorologiques, en particulier sur ces trajets.

Les bouchons au Gothard sont un événement récurrent depuis plusieurs années. Le record du plus long embouteillage depuis l’ouverture du tunnel du en 1980 a été battu en 1998, avec une file de 25 kilomètres, en raison de conditions météorologiques hivernales.