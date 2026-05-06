Les employés de TeleBielingue réclament un plan social

Keystone-SDA

Après l'annonce de leur licenciement collectif, les employés de TeleBielingue demandent à la direction de faire preuve de transparence et exigent des négociations pour l'élaboration d'un plan social. La direction réfute les reproches formulés par le personnel.

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(Keystone-ATS) Les employés de TeleBielingue ont mené mercredi une action publique devant leur lieu de travail, le Communicaton Center. Ils ont voulu remettre une pétition signée par la quasi totalité du personnel à leur direction, mais celle-ci a décliné l’invitation.

«Nous voulons donner une visibilité à notre inquiétude et demandons un vrai dialogue avec la direction et davantage de transparence dans le procédé», a déclaré devant les médias Claudia Nuara, porte-parole des collaborateurs de la chaîne régionale biennoise.

Les quelque 40 collaborateurs de TeleBielingue apprenaient début avril leur licenciement après que la chaîne, propriété du groupe Gassmann Media, a perdu sa concession. Parallèlement, la direction a annoncé la semaine dernière qu’elle lançait un projet intitulé TeleBielingue 2.0.