La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les enseignants du secondaire II invités à faire la grève des notes

Keystone-SDA

A Genève, les enseignants du secondaire II sont invités à faire la grève des notes. Votée en fin d'année scolaire, cette mesure de lutte prolonge le mouvement social lancé au printemps contre la nouvelle directive sur le temps de travail du Département de l'instruction publique (DIP).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Malgré la forte mobilisation et la grève très bien suivie à l’enseignement secondaire II en fin d’année, notre conseillère d’Etat n’a toujours pas répondu à nos propositions d’aménagements de la directive sur le temps de travail», a indiqué lundi l’Union du corps enseignant secondaire genevois. Le syndicat demande notamment l’abrogation des dispositions qui augmentent la charge de travail et la reconnaissance des heures supplémentaires.

Dans le cadre de la grève des notes, les enseignants continueront à évaluer et corriger les travaux et à mettre des notes ainsi que des moyennes intermédiaires et semestrielles. Celles-ci seront transmises aux élèves mais pas à la hiérarchie. L’Union appelle aussi à la grève de l’organisation et de la participation aux sorties scolaires, camps et voyages d’études prévus pour 2026.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
13 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision